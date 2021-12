DOCUMENT. Noi măsuri fiscale pentru 2022. Rămân facilitățile pentru IT și construcții Noi masuri fiscale sunt pregatite de guvern pentru anul viitor. Acestea vor fi implementate atat prin Legea bugetului de stat, cat și printr-o ordonanța de urgența pregatita de Ministerul Finanțelor. In timp ce se mențin facilitațile pentru cei care activeaza in construcții și IT, potrivit proiectului de oronanța, patronii care nu platesc la timp contribuțiile […] The post DOCUMENT. Noi masuri fiscale pentru 2022. Raman facilitațile pentru IT și construcții appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhia a transmis, joi, ca accesul in biserici nu poate fi condiționat de un document. Reprezentanții Patriarhiei au precizat ca certificatul verde este un document care are o rațiune intrinseca de convingere, nu de constrangere, iar acest document nu este și nu poate deveni restrictiv pentru accesul…

- Premierul Nicolae Ciuca arata, in mesajul transmis la 103 ani de la unirea Bucovinei cu Regatul Romaniei, ca perseverenta oamenilor de cultura si a celor politici din acea perioada, sustinuti si de vointa populara, reprezinta un exemplu din care avem de invatat si astazi. Seful Guvernului vorbeste si…

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu a semnat, vineri, acordul de imprumut prin Mecanismul de Redresare și Reziliența, incheiat intre Comisia Europeana și Romania, in valoare de aproximativ 15 miliarde de euro. Banii vor veni in 10 tranșe, iar prima rata va fi de aproape 2 miliarde de euro, anunța Ministerul…

- Mai multe asociatii ale magistratilor cer sesizarea Curții Constituționale a Romaniei (CCR) privind proiectul de lege pentru aprobarea OUG 6/2016, referitor la unele masuri pentru punerea in executare a mandatelor de supraveghere tehnica dispuse in procesul penal, transmite Agerpres. Solicitarea transmisa…

- Federația Sanitas cere soluții urgente pentru asigurarea salariilor angajaților din Sanatate, dupa ce ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a afirmat ca 74.000 de salariati din sistemul medical, mai precis medici si asistenti din UPU, plus personal din DSP-uri, din serviciile de Ambulanta…

- Vasile Dincu a anuntat, la Profit News, ca social-democratii doresc Secretariatul General al Guvernului si Ministerul Finantelor in cazul in care premierul desemnat va fi de la PNL. Presedintele Consiliului National al PSD susține ca in cazul in care premierul desemnat va fi de la unul dintre partide,…

- Președintele PNL, Florin Cițu, a declarat luni ca partidul va avea propria propunere de premier la consultarile cu președintele Klaus Iohannis și a precizat ca Ministerul Finanțelor “este crucial” pentru liberali. Intrebat de jurnaliști daca ar prefera ca PNL sa faca guvern cu USR sau PSD, Florin Cițu…

- Aproximativ 3.000 de angajati din centrele sanitare din Franta au fost suspendati de la locul de munca, in prima zi de aplicare a obligativitatii vaccinarii anti-COVID-19 pentru aceste grupuri profesionale, a anuntat joi ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran, citat de EFE. Intr-un interviu acordat…