Florin Cițu, președintele PNL, a anunțat, marți, ca premierul desemnat Nicolae Ciuca a transmis liderilor PSD și USR un document prin care propune incheierea unui armistițiu pentru susținerea unui guvern minoritar pana in primavara anului viitor. “Propunerea PNL este simpla: sa avem un guvern cu puteri depline pentru o perioada”, a spus Cițu. “Am vazut […] The post DOCUMENT. Nicolae Ciuca cere armistițiu PSD și USR. Guvern minoritar pana in primavara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .