- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Alba a decis luni masuri ce trebuie respectate in 8 localitați din județ, in contextul evoluției situației epidemiologice. Deciziile intra in vigoare de marți, 29 decembrie, ora 00.00. HOTARAREA nr. 101 din 28.12.2020 privind stabilirea unor masuri…

- Datorita scaderii incidenței cazurilor de coronavirus sub 1.5 la mie, localitațile Zlatna, Craciunelu de Jos, Lunca Mureșului, Lupșa, Șona, Unirea, Valea Lunga ies din scenariul roșu, incepand cu data de 23 decembrie, ora 00.00. Luand in dezbatere rata de incidența a cazurilor de COVID–19 pentru perioada…

- In urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, s-a dispus menținerea in scenariul roșu a localitații Cricau și in scenariul galben localitațile Campeni, Ciugud, Cut, Jidvei, Mihalț, Stremț și Vințu de Jos. Luand in dezbatere rata de incidența a cazurilor de COVID–19 pentru perioada…

- Datorita scaderii incidenței cazurilor de coronavirus sub 1.5 la mie, localitațile Cenade, Cergau și Poiana Vadului ies din scenariul roșu, incepand cu data de 23 decembrie, ora 00.00. La nivelul unitaților administrativ-teritoriale Cenade, Cergau și Poiana Vadului, unde s-a inregistrat un trend descrescator…

- In urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, s-a dispus menținerea in scenariul roșu a localitații Stremț și in scenariul galben localitațile Aiud, Baia de Arieș, Almașu Mare, Ighiu, Meteș, Mogoș și Șpring. Luand in dezbatere rata de incidența a cazurilor de COVID–19 pentru perioada…

- Datorita scaderii incidenței cazurilor de coronavirus sub 1.5 la mie, localitatea Pianu iese din scenariul roșu, incepand cu data de 19 decembrie, ora 00.00. La nivelul unitații administrativ-teritoriale Pianu, unde s-a inregistrat un trend descrescator a ratei de incidența, fiind inregistrate sub 1,5…

- Luand in dezbatere incidența cazurilor de imbolnavire cu noul Coronavirus la nivelul Municipiului Sebes in perioada 03 -16.12.2020. In temeiul: Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatații publice in situații de risc epidemiologic si biologic; Legii nr. 55/2020 privind unele…

- Datorita scaderii incidenței cazurilor de coronavirus sub 1.5 la mie, localitațile Bucerdea Granoasa și Unirea ies din scenariul roșu, incepand cu data de 15 decembrie, ora 00.00. Luand in dezbatere rata de incidența a cazurilor de COVID–19 pentru perioada 30.11-13.12.2020, la nivelul tuturor unitaților…