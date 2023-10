Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu va adopta, in ședința de Guvern de joi, o Ordonanța de Urgența prin care vor fi reglementate jocurile de noroc in Romania. In acest OUG sunt prevazute mai multe masuri care vor provoca un adevarat cutremur in lumea jocurilor de noroc.CONSULTAȚI AICI INTREG PROIECTUL Spre…

- Cresc taxele și in domeniul jocurilor de noroc, conform unui proiect de Ordonanța de Urgența, obținut de HotNews.ro. Este vorba despre de taxele de licențiere și de autorizare. Nu sunt insa singurele modificari pe care le duce actul normativ anunțat de premierul Ciolacu in urma cu o zi.

- Ordonanța de Urgența pregatita de Guvern prevede nu doar mariri de taxe, ci urmarește sa aduca și predictibilitate, precum și sa intareasca semnificativ cadrul legal pentru operatorii din industria jocurilor de noroc din Romania.

- Deputatii USR au initiat si depus la Parlament un proiect de lege prin care se introduc o serie de restrictii cu privire la publicitatea din domeniul jocurilor de noroc.Proiectul de lege modifica Ordonanta de Urgenta 77 2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc si Legea 148 2000 privind…

- Printre cele mai active capitole din lumea divertismentului in Romania, jocurile de noroc sunt din nou sub atenția guvernanților. De aceasta data, nu este vorba despre noi taxe impuse operatorilor ori despre noi impozite solicitate jucatorilor pentru rulaje sau caștiguri. Se vorbește insa despre alte…

- Noi reglementari privind publicitatea la jocurile de noroc pentru protejarea minorilor si adolescentilor. Proiect Deputatii USR au initiat si depus la Parlament un proiect de lege prin care se introduc mai multe restrictii cu privire la publicitatea din domeniul jocurilor de noroc. Proiectul de lege…

