- Contractul de proiectare si executie a structurii de rezistenta aferenta Magistralei 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei - Universitate, sectiunea Raul Doamnei - Hasdeu (Opera), incheiat la finalizarea procedurii de atribuire a fost modificat pe parcursul derularii sale prin sase…

- In drum spre stadionul unde Rapid Bucuresti din Romania a jucat impotriva Turris Turnu Magurele, fanii rapidisti au scos din metrou, au lovit și au scuipat un tanar asiatic, de teama coronavirusului.

- Inaugurarea Magistralei 5 de metrou programata pentru vara acestui an aduce vești proaste pentru unii dintre calatori, care vor trebui sa aștepte in stații mai mult timp dupa metrou, noteaza stirileprotv.ro.Nu mai puțin de 8 trenuri vor fi scoase din funcțiune de pe liniile M1 și M3 pentru…

- Lucrarile de automatizari si siguranta pentru Magistrala 5 de metrou Eroilor - Raul Doamnei au termen de incepere in luna aprilie, iar contractorul are la dispozitie 6-7-8 saptamani pentru finalizarea lor, in contextul in care automatizarea nu poate fi efectuata decat dupa finalizarea lucrarilor…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, a semnat, vineri, contractul pentru proiectarea si executia Salii Unirii ce urmeaza sa fie amenajata in curtea interioara a Palatului Administrativ. Investitia, finantata cu 5,5 milioane de lei de CJ, va fi realizata in termen de 20 de…