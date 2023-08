Stiri pe aceeasi tema

- Antreprenorii romani se arata tot mai nemulțumiți de anunțurile legate de creșterea de taxe și impozite. „In mai 2023, premierul Ciolacu a promis in fața a peste 300 de antreprenori romani, reuniți in cadrul Summitului anual al Romanian Business Leaders ca anul acesta nu se va atinge de taxe. Ni s-au…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a transmis ca PNL nu va fi de acord cu majorari de taxe si impozite, dar ca liberalii pot discuta despre scoaterea unor facilitati. „Trebuie sa avem o administratie mai supla”, a mai afirmat europarlamentarul, el dand si exemplul viciilor, precum impozitarea inca…

- Guvernul analizeaza un pachet de cresteri mari de impozite si taxe. Coalitia vrea sa introduca TVA unic de 19%, un impozit de 10% pentru licenta la jocurile de noroc sau produsele de tutun, ori bauturi scumpe, o taxa de 1% pentru cladirile rezidentiale care cumulat depasesc 500 de mii de euro, o taxa…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri, ca in sedinta de Guvern va fi onorata promisiunea facuta sistemului sanitar, prin cresteri de venit pentru toate categoriile de angajati din Sanatate si Asistenta Sociala, la salariul de baza maxim prevazut in lege. ”Onoram promisiunea facuta sistemului sanitar.…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, ca excepțiile din Codul Fiscal pentru diferite sectoare de activitate aduc o gaura la buget de 74 de miliarde de lei și ca o mare parte din acestea trebuie sa dispara. „PNRR prevede sa incepem sa scoatem din excepții. Da, cred ca pe viitor trebuie scoase…

- Președintele Klaus Iohannis i-a chemat astazi, la Cotroceni, pe Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu pentru consultari pe tema grevei din invațamant. Conform unor surse politice, va fi semnat acordul privind aplicarea grilei de salarizare in forma convenita cu Guvernul, care prevede pentru dascali un salariu…

- Sindicaliștii din Invațamant au declarat ca greva generala va continua, in condițiile in care Guvernul nu i-a chemat la negocieri nici vineri, nici sambata sau duminica. Duminica la pranz, purtatorul de cuvant al Executivului a facut o declarație publica in care a aratat ca sumele ce vor fi alocate…

- Proiectul de ordonanța privind masurile de reducere a cheltuielilor ar putea fi pusa in dezbatere publica incepand de marți. Prin masurile prevazute sunt: reducerea cheltuielilor cu 10%, inghețarea angajarilor la stat cu inca un an. Estimarea reducerilor pe care o va face statul este intre 5 și 7 miliarde…