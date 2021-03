Stiri pe aceeasi tema

- Lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat a fost actualizata de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, iar in sectiunea Documente a materialului puteti consulta lista tarilor, dar si hotararea adoptata de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta.Comitetul National pentru Situatii de Urgenta…

- Lista țarilor considerate a avea risc epidemiologic ridicat, a fost din actualizata de Comitetul Național pentru Situații de Urgența. CNSU a decis sa scoata Germania din zona galbena, astfel ca cei care vin in Romania din acest stat nu vor mai fi nevoiți sa stea in carantina. „Comitetul Național pentru…

- Lista țarilor considerate a avea risc epidemiologic ridicat a fost actualizata de Comitetul Național pentru Situații de Urgența. CNSU a decis sa scoata Germania din zona galbena, astfel ca cei care vin in Romania din acest stat nu vor mai fi nevoiți sa stea in carantina. "Comitetul Național pentru Situații…

- Lista țarilor considerate a avea risc epidemiologic ridicat, a fost din actualizata de Comitetul Național pentru Situații de Urgența. CNSU a decis sa scoata Germania din zona galbena, astfel ca cei care vin in Romania din acest stat nu vor mai fi nevoiți sa stea in carantina. „Comitetul Național pentru…

- Lista țarilor considerate a avea risc epidemiologic ridicat a fost din actualizata de Comitetul Național pentru Situații de Urgența. CNSU a decis sa scoata Germania din zona galbena. Cei care vin in Romania din acest stat nu vor mai fi nevoiți sa stea in carantina. “Comitetul Național pentru Situații…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a actualizat lista tarilor/zonelor/teritoriilor in care riscul epidemiologic este ridicat. Cetațenii care sosesc din aceste state sunt obligați sa stea in carantina la sosirea in Romania. The post A fost actualizata LISTA țarilor in care riscul epidemiologic…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de joi Hotararea numarul 9 privind aprobarea listei țarilor/zonelor/teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea,

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi, 4 februarie 2021, Hotararea numarul 6. Prin aceasta hotarare a fost actualizata lista țarilor și zonelor de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania. Lista galbena…