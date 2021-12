Stiri pe aceeasi tema

- Lista cu clasificarea tarilor si teritoriilor in functie de rata de incidenta cumulata a fost actualizata joi de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU). Malta si Aruba au fost trecute in zona rosie.

- Personalul navigant și unii șoferi nu vor sta in carantina dupa intrarea in Romania. Decizia a fost luata, joi seara, de membrii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) care au modificat astfel hotararea inițiala privind condițiile instituirii carantinei. Potrivit Grupului de Comunicare…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat, joi, o noua hotarare prin care se actualizeaza lista tarilor/ teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, in zona rosie intrand Malta si Aruba, iar Republica Moldova - in zona verde.

- In zona roșie de risc epidemiologic ridicat la virusul SARS-CoV-2 au intrat Spania, Italia, Suedia, Republica Dominicana si Maldive, transmite Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU).

- Lista tarilor considerate cu risc epidemiologic a fost actualizata, vineri, iar Spania, Italia, Suedia, Dominica si Maldive au fost incluse in zona rosie, din cauza incidentei ridicate a cazurilor de COVID-19. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat noua lista a țarilor/teritoriilor…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat lista țarilor/teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat. Potrivit CNSU, Ungaria și Cehia intra in zona roșie, in timp ce Israel trece in verde, in urma scaderii incidenței.

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a actualizat lista statelor cu risc epidemiologic ridicat de COVID-19, conform careia Olanda intra in zona roșie, iar Ungaria, Germania, Elveția, Cehia trec din zona verde in cea galbena. Noua lista va intra in vigoare din 31 octombrie. Principalele…

- Romania menține Moldova in zona roșie in noua lista actualizata a statelor cu risc epidemiologic. Intre timp, Statele Unite și Olanda au intrat pe lista galbena, iar Elveția și Canada pe cea verde. Comitetul Național pentru Situații de Urgența al Romaniei a actualizat lista statelor cu risc epidemiologic…