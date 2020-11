Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment Noi masuri restrictive, incepand de luni: Masca – obligatorie pe tot teritoriul tarii, restrictii de circulatie noaptea, cursuri online pentru elevi, petreceri și reuniuni interzise 06/11/2020 10:15 Comitetul National pentru Situatii de Urgenta propune ca, pentru o perioada de 30…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a decis, prin Hotararea nr. 52, instituirea unor masuri pentru prevenirea si limitarea raspandirii infectiei cu SARS-CoV-2, anunta, vineri dimineata, Grupul de Comunicare Strategica. Propunerile din Hotararea CNSU urmeaza sa fie aprobate prin…

- Hotararea de Guvern prin care sunt stabilite regulile de protectie sanitara care trebuie respectate in derularea campaniei electorale a fost adoptata in sedinta de joi seara. Evenimentele electorale desfasurate in spatiu inchis sunt limitate la doua ore, la ele purtand participa maximum 50 de persoane,…