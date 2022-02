Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al Consiliului Județean Brașov, Aristotel Cancescu, a fost condamnat la șapte ani și zece luni de inchisoare cu executare intr-un dosar in care este acuzat, intre altele, de trafic de influența și luare de mita, informeaza News.ro . Aristotel Cancescu a fost ridicat de catre politistii…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Brasov, Aristotel Cancescu, a fost condamnat la 7 ani si 10 luni de inchisoare cu executare pentru coruptie de Curtea de Apel Brașov. Acesta urmeaza sa fie dus la penitenciarul Codlea.

- Omul de afaceri Ioan Neculaie, dat in urmarire dupa ce a fost codamnat definitiv la 2 ani si 6 luni de inchisoare cu executare, pentru savarsirea unei infractiuni la regimul armelor si munitiilor, a fost prins in Grecia, a informat news.ro . „Avand in vedere mandatul de executare a pedepsei inchisorii,…

- Instanta a majorat cuantumul daunelor morale acordate unei partii civile la 20.000 lei. Un profesor din Tulcea, in varsta de 45 de ani, I.S. consilier scolar in cadrul unei scoli gimnaziale din municipiul Tulcea, suspectat ca ar fi lovit patru elevi trei de noua ani si altul de zece ani , a fost condamnat…

- Curtea de Apel Targu – Mureș a menținut sentința Tribunalului Mureș și a dispus condamnarea unui inculpat, agent de poliție in cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Mureș – Poliția Municipiului Reghin – Biroul Rutier, la pedeapsa de 3 ani inchisoare cu suspendarea executarii pedepsei și cu…

- Milionarul brașovean Ioan Neculaie a fost condamnat vineri la doi ani și doua luni de inchisoare cu executare de Curtea de Apel Brașov, transmite BrasovNet.ro .Fostul patron al echipei de fotbal FC Brașov, una dintre figurile controversate ale fotbalului in anii 90, Neculaie a fost acuzat de procurori…

- Milionarul brașovean Ioan Neculaie, 64 de ani, a fost condamnat vineri, 21 ianuarie, la doi ani și doua luni de inchisoare cu executare de catre Curtea de Apel Brașov, a relatat publicația locala brașov.net . Neculaie a fost acuzat de procurori ca a tras cu arma in roțiile propriei mașini, suparat pentru…

- Fostul primar al comunei Belin, Siko Imre, a fost condamnat definitiv la doi ani de inchisoare cu suspendare, printr-o sentinta definitiva pronuntata recent de Curtea de Apel Brasov, pentru obtinerea pe nedrept de fonduri europene pentru agricultura. Instanta a respins, ca nefondat, apelul formulat…