Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a facut public, marti, un protocol încheiat în anul 2014 cu Centrul National Cyberint, din cadrul Serviciului Român de Informatii (SRI).

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a facut public, marti, un protocol incheiat in anul 2014 cu Centrul National Cyberint, care functioneaza in cadrul Serviciului Roman de Informatii (SRI). Protocolul privind cooperarea in domeniul securitatii sistemelor informatice si de comunicatii a fost incheiat…

- Consiliul Superior al Magistraturii a dat publicitații unul dintre protocoalele incheiate cu Serviciul Roman de Informații in anul 2014. Așa cum Evenimentul Zilei a anunțat unul dintre acesta se refera la protecția informatica prin Centrul Național Cyberint.

- Consiliul Superior al Magistraturii a dat publicitații unul dintre protocoalele incheiate cu Serviciul Roman de Informații in anul 2014. Așa cum Evenimentul Zilei a anunțat unul dintre acesta se refera la protecția informatica prin Centrul Național Cyberint.

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat, marți, protocolul incheiat de Consiliu cu Centrul Național Cyberint al SRI. Protocolul semnat pe 18 decembrie 2014, de fostul președinte al CSM, Adrian Bordea, pe de o parte, și de fostul șef al SRI, George Maior, pe de alta parte, se refera la…

- Consiliul Superior al Magistraturii a facut public protocolul incheiat cu Serviciul Roman de Informații. Mai exact, este un protocol incheiat intre CSM și Centrul Național Cyberint, care funcționeaza in cadrul SRI.Vezi AICI protocolul! (.pdf)

- Deputatul USR Lucian Stanciu-Viziteu a anuntat vineri ca a solicitat CSM sa se pronunte asupra protocolului semnat intre Ministerul Public si SRI. "Am citit cu atentie protocolul semnat intre Ministerul Public si Serviciul Roman de Informatii si felicit cele doua institutii pentru transparenta de care…

- Deputatul USR Lucian Stanciu-Viziteu a anuntat vineri ca a solicitat CSM sa se pronunte asupra protocolului semnat intre Ministerul Public si SRI. "Am citit cu atentie protocolul semnat intre Ministerul Public si Serviciul Roman de Informatii si felicit cele doua institutii pentru transparenta…