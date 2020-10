DOCUMENT. Hotărârea prin care Guvernul prelungește starea de alertă de la 15 octombrie. Lista măsurilor Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat Hotararea prin care se prelungește starea de alerta cu 30 de zile, de la 15 octombrie. Printre altele, in document este inclusa și lista țarilor de risc pentru care se aplica restricții la sosirea in Romania. Masuri de prevenire și control a infecțiilor propuse a se aplica pe durata starii de urgența: 1. Se menține coordonarea operaționala a serviciilor de ambulanța și a serviciilor voluntare pentru situații de urgența de catre inspectoratele județene/București-Ilfov pentru situații de urgența, precum și a poliției locale de catre Direcția… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat Hotararea nr. 42, prin care a extins lista județelor unde se limiteaza programul barurilor, teraselor și al salilor de jocuri. De asemenea, a fost actualizata lista statelor cu risc epidemiologic...

- CNSU prelungește restricțiile in vigoare Comitetul Național pentru Situații de Urgența a prezentat Hotararea numarul 40 din 13.08.2020 prin care este propusa prelungirea starii de alerta incepand cu data de 16 august și prin care sunt stabilite și propuse masurile necesar a fi aplicate pe durata acesteia…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a aprobat, in ședința de luni, Hotararea nr. 39 din 10 august 2020, prin care s-a decis eliminarea Spaniei de pe lista țarilor pentru care se instituite masura carantinei privind persoanele care sosesc in Romania. Hotararea nr. 39 din 10…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat in ședința de astazi, 10 august, Hotararea numarul 39 prin care s-a decis eliminarea Regatului Spaniei de pe lista țarilor pentru care se instituie masura carantinei pentru persoanele care sosesc in Romania. De asemenea, a fost luata decizia ca…

- UPDATE Numarul de clienți de pe terase va fi limitat la numarul locurilor disponibile pe scaune, pentru a nu permite transformarea acestora in discoteci sau cluburi. Aceasta este una dintre masurile care va fi adoptata de Guvern. „Stim foarte clar ca foarte multe terase se transforma pur si simplu in…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat in ședința desfașurata astazi, 28 iulie, Hotararea numarul 37 privind stabilirea unor masuri de limitare a raspandirii infecțiilor cu SARS CoV-2 la nivelul spațiilor/activitaților unde exista un risc crescut de infectare. Printre masuri se numara…

- ULTIMA ORA! La patru luni dupa OMS, si Guvernul a declarat oficial epidemie in Romania! Secretarul de stat in MAI, medicul Raed Arafat, a anuntat marti, la inceputul sedintei de guvern, ultimele masuri luate de Comitetul Național pentru Situații de Urgența. Arafat a prezentat hotararea Comitetului National…

- Legea carantinei și a izolarii a intrat astazi in vigoare, Guvernul adoptand in acest sens o Hotararea propusa de Comitetul Național pentru Situații de Urgența privind masurile pe care le vor lua autoritațile in perioada urmatoare. Astfel, persoanele care vin din zone cu risc epidemiologic vor fi obligate…