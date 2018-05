Stiri pe aceeasi tema

- Programul legislativ al Guvernului pe 2018 include ca ”prioritate legislativa” un proiect de lege privind Pilonul II de pensii, in care se precizeaza ca in perioada 1 iulie 2018 - 31 decembrie 2018 contribuțiile vor fi suspendate. Potrivit documentului citat de Mediafax, contribuţiile…

- "Eu sunt mai dur și doamna prim ministru este mai eleganta. Va spun ca este o prostie și o minciuna. Asta ca sa nu complicam mult raspunsul.", a declarat miercuri Liviu Dragnea, raspunzand unei intrebari adresate inițial Vioricai Dancila. Un reporter a intrebat-o pe Viorica Dancila daca este in lucru…

- Fondurile Pilon II fac in prezent subiectul unui scandal politic in con­textul in care Executivul a schimbat de mai multe ori „arhitectura“ acestora prin reducerea contributiilor partici­pantilor din salariul brut.Potrivit unor informatii aparute in presa, Guvernul intentioneaza sa diminueze…

- Iohannis nu a reușit sa o contacteze pe Viorica Dancila, pentru a discuta despre scandalul Ambasadei din Israel, au precizat pentru Libertatea surse politice. șeful statului a vrut sa discute cu șefa Executivului despre consecințele adoptarii Memorandumului prin care se dorește relocarea Ambasadei țarii…