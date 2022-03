Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunta ca saptamana viitoare va fi aprobata ordonanta de urgenta cu privire la schema de ajutor la energie electrica si gaze naturale ce urmeaza sa fie aplicata de la 1 aprilie.

- Astazi intra in vigoare noua schema de plafonare și compensare, astfel ca romanii vor avea facturi mai mici cel puțin pana in luna aprilie.Totodata, crește și plafonul de consum pana la care oamenii pot beneficia de ajutor pana la 500 KWh la energie electrica și 300 mc la gaze naturale.Plafonul de preț…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca Guvernul aproba, marti, un nou set de masuri care sa limiteze efectele cresterii preturilor la energie si gaze naturale. „Pentru populatie, nimeni nu va plati mai mult de 0,80 lei pe kWh energie electrica si 0,31 lei pentru kWh la gaze naturale, indiferent de…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat marti ca Guvernul a adoptat noile masuri pentru plafonarea preturilor si compensarea facturilor la energie electrica si gaze naturale, care vor insemna 0,80 bani/kWh pentru energie electrica si 0,31 bani/kWh pentru gaze, de la 1 februarie. „Astazi am aprobat…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de marti, un nou set de masuri de sprijin in domeniul energiei electrice si al gazelor naturale.„Astazi am apobat OUG prin care, incepand cu data de 1 februarie, se fac anumite modificari, in ajutorul oamenilor. Pentru toti consumatorii casnici, scade plafonul de la 1…

- Guvernul va adopta o OUG privind reducerea facturilor la gaze și energie in intervalul 1 februarie – 31 martie. Ministrul energiei, Virgil Popescu, precizeaza ca noile masuri nu se aplica retroactiv. Masurile anunțate de ministrul energiei „Astazi in Guvern venim cu o nou proiect de Ordonanta, am vazut…

- Guvernul trebuie sa adopte, in aceasta saptamana, Ordonanța de urgența prin care stabilește noua schema de compensare și plafonare pentru facturile la energie electrica si gaze naturale, ce se va aplica incepand cu data de 1 februarie. Potrivit noilor reguli, pentru consumatori casnici, plafoanele…

- Peste un milion de facturi vor fi refacute fara ca romanii sa fie debranșați. Au fost anunțate noile plafoane la facturile de energie electrica și gaze. Guvernanții au decis sa scada plafonul la energie electrica, de la 1 leu la 0,8 lei per kW in cazul consumatorilor casnici și 1 leu per kW…