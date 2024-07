Ordonanța de urgența prin care șoferii care refuza testarea anti-drog sa ramana fara permis pana la ieșirea analizelor de sange va fi modificata in ședința de Guvern de astazi, programata sa inceapa la 11:00. Cea mai importanta modificare vizeaza termenul de 72 de ore in care IML trebuie sa trimita rezultatul analizelor, in caz contrar […] The post Document. Guvernul modifica astazi OUG 84. Șoferii care refuza testarea rapida vor primi permisul inapoi in 3 zile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .