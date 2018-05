Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR) considera ca Pilonul II de pensii private este esential pentru consolidarea dezvoltarii economice si sociale sanatoase a Romaniei, in conditiile in care evolutiile demografice pe termen mediu indica faptul ca, in urmatorii 15 ani, fiecare angajat din…

- Profitul net consolidat obtinut de Bursa de Valori Bucuresti (BVB) in primul trimestru al acestui an, de 4,03 milioane lei, a avansat cu 42% fata de rezultatul net obtinut in aceeasi perioada a anului trecut (2,83 milioane lei), rezultat obtinut in proportie de 93% din segmentul de tranzactionare…

- Titlurile de stat detin cea mai mare pondere in cadrul activelor, de 25,95 miliarde de lei, respectiv 61,03%. Pe locul doi de afla actiunile, cu 8,65 miliarde de lei (20,35%). Depozitele bancare se situeaza pe locul al treilea din acest punct de vedere, cu 3,54 miliarde de lei, respectiv 8,33% din…

- Indicele principal al pietei de capital romanesti a atins, marti dimineata in deschiderea sedintei de tranzactionare, cea mai mare valoare din ultimii 11 ani, respectiv de 8.869 puncte, conform datelor Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Astfel, indicele BET, care arată evoluţia celor mai lichide…

- Titlurile de stat detin cea mai mare pondere in cadrul activelor, de 24,72 miliarde de lei, respectiv 59,27%. Pe locul doi de afla actiunile, cu 8,48 miliarde de lei (20,33%). Depozitele bancare se situeaza pe locul al treilea din acest punct de vedere, cu 4,26 miliarde de lei, respectiv 10,22% din…

- Indicele principal al Bursei de Valori Bucuresti a atins, vineri dimineata, cel mai inalt nivel din ultimele noua luni si jumatate, respectiv de 8.735 puncte, reiese din datele operatorului pietei de capital. Actiunile Electrocontact, Romcarbon si BRD cresteau cel mai mult pe piata principala…

- Valoarea tranzactiilor cu actiuni de pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a crescut cu 67,4%, in primele doua luni din acest an, comparativ cu perioada similara din 2017, la peste 2,558 miliarde lei, reiese din datele operatorului pietei de capital. In februarie,…