Premierul Florin Cițu iși depune azi candidatura pentru funcția de președinte al PNL. Moțiunea cu care Florin Cițu candideaza pentru prima funcție in partid se intituleaza "Romania Liberala". Documentul poate fi consultat AICI. Cițu i-a chemat in București pe toți liderii organizațiilor județene care au anunțat ca-l susțin ca sa-i fie alaturi la depunerea candidaturii.