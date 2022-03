Stiri pe aceeasi tema

- Politistii galateni au prins in flagrant delict doi barbati in timp ce primeau de la administratorul unei societati comerciale mii de lei drept dobanda la un imprumut pe care il acordasera. Victima a fost intimidata si amenintata cu bataia si incendierea locuintei.

- Polițiștii din Soroca au reținut un barbat suspectat ca ar fi autorul unui omor.Cadavrul victimei, un barbat de 57 de ani, a fost depistat, astazi, la o stana dintr-o localitate din raionul Soroca.

- Polițiștii timișeni au reținut un barbat, de 20 de ani, banuit de comiterea mai multor infracțiuni. La data de 26 ianuarie a.c., in urma investigațiilor efectuate, polițiștii Orașului Faget, au identificat un barbat, de 20 de ani, banuit de savarșirea infracțiunilor de „conducerea unui autovehicul avand…

- La data de 17 ianuarie a.c., polițiștii Biroului Rutier Bacau au fost sesizati despre faptul ca, in jurul orei 13:15, pe raza localitatii Gioseni, s-a produs un accident de circulatie soldat cu vatamarea corporala a unei persoane si cu parasirea locului accidentului fara incuviintarea organelor de politie.…

- Politistul din Buzau, implicat zilele trecute intr-un incident cu o prostituata, a produs sambata un accident auto. Agentul a lovit doua masini, care stationau pe marginea drumului, in apropiere de Ramnicu Sarat. Barbatul a refuzat sa faca testul etilotest dupa accident.Un agent de politie din Ramnicu…

- O adevarata afacere vizand falsificarea permiselor de conducere a fost descoperita in urma unui control de rutina in trafic. Barbatul care a pus la cale mica "afacere" cerea nu mai puțin de 1.000 de euro pentru fiecare permis falsificat. In plus de asta, acesta furniza si acte suplimentare, care sa…

- La data de 6 ianuarie a.c., polițiștii Secției nr.2 de Poliție Ploiești, in baza investigațiilor efectuate au reușit identificarea unei persoane banuite de distrugere din culpa. In fapt, la data de 21 noiembrie 2021 polițiștii au fost sesizați de catre un barbat cu privire la faptul ca la spațiul…

- Sambata, 25 decembrie 2021, in jurul orei 23.00, polițiștii din Ocna Mureș, au fost sesizați, prin 112, cu privire la faptul ca, pe strada Lunga din Ocna Mureș a avut loc un eveniment rutier, soldat cu pagube materiale. Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit ca, un tanar, de 20 de ani, din…