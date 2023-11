Stiri pe aceeasi tema

- Economia romaneasca ar putea avea o crestere mult mai mare cu un aport mai consistent dinspre sistemul educational, este un mesaj care vine dinspre un investitor important in piata bancara locala, grupul Erste din Austria, care este actionar majoritar la BCR.Institutia de credit a alcatuit un raport…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat luni, dupa ședința liberalilor, ca presiunea trebuie sa continue asupra Austriei pentru aderarea Romaniei la Schengen. „Declarațiile premierului sunt de bun augur”, a spus Rareș Bogdan.„Negocierile trebuie sa continue, dar in același timp s-a vazut…

- Von der Leyen preia negocierile cu Austria pentru aderarea Romaniei in Schengen: 'Puteți conta pe mine!' Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, susține ca va avea negocieri cu Austria, care blocheaza Romania sa intre in spațiul Schengen. „Puteți sa contați pe mine”, a dat asigurari von der Leyen…

- Austria continua sa submineze proiectul european printr-o atitudine care servește in mod direct intereselor de la Moscova, spune Dacian Cioloș, dupa ce oficiali austrieci au respins ideea intrarii in Schengen a Romaniei și Bulgariei.„Austria continua sa submineze proiectul european printr-o atitudine…

- Austria blocheaza in continuare Romania și Bulgaria de la intrarea in spațiul Schengen, in ciuda apelului președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, de a include cele doua țari, relateaza Euractiv, preluat de Agerpres.

- Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport (ANS), Elisabeta Lipa, care a fost alaturi de sportivi si la Belgrad, a declarat, luni, la revenirea in tara a lotului de canotaj, ca sportul romanesc nu moare, dovada fiind rezultatele de la Campionatul Mondial."As putea sa spun ca sportul romanesc nu…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Romania pierde investiții importante prin PNRR nu doar la capitolul Sanatate, ci și la Educație. Guvernul PSD – PNL a trimis Comisiei Europene o solicitare de modificare a PNRR prin care mai multe reforme din capitolul „Romania educata” sunt „corectate”. Potrivit documentului,…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a afirmat ca Romania isi asuma si se duce cu angajamente in fata Comisiei Europene, dar acestea nu trebuie sa afecteze cetatenii si economia. "Sa stiti ca tara nu traieste din tinte de deficit", a spus Caciu.