DOCUMENT După eșecul eRomânia, Guvernul vrea să cheltuie 2,4 miliarde de euro în următorii 10 ani pentru digitalizarea serviciilor publice ​Guvernul PNL propune cheltuirea a aproximativ 2,4 miliarde de euro în urmatorii 10 ani pentru digitalizarea serviciilor publice, capitol la care România se afla pe ultimul loc în UE, potrivit unui document de strategie scos în dezbatere publica de Secretariatul General al Guvernului (SGG). Birocrația care ar fi eliminata ar duce la economii de 1,8 miliarde de euro și la investiții straine de 2,3 miliarde euro în 10 ani. Analiza, realizata contra-cost de firma Ernst & Young, a identificat problemele IT din administrația publica, precum și 14 masuri pentru soluționarea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

