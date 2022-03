DOCUMENT. Directori noi în mai multe școli mureșene! Conducerea Inspectroatului Școlar Județean Mureș a publicat marți, 29 martie, pe pagina web a instituției, www.edums.ro, lista cu rezultatele finale ale tuturor candidaților participanți la proba de interviu din cadrul concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct. Directori-noi-in-mai-multe-scoli-mureseneDescarca (Redacția) Post-ul DOCUMENT. Directori noi in mai... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Concurs directori de școli 2022: Miercuri incep interviurile. Cați candidați sunt din Alba și lista situațiilor-problema In perioada 16-21 martie, candidații din Alba la concursul pentru posturile de directori de școli, care au trecut de proba scrisa, susțin interviurile. Potrivit graficului publicat…

- Un accident rutier a avut loc marți, 22 februarie, in jurul orei 13.20, la semaforul din zona Selgros, Ernei. In accident au fost implicate trei autoturisme și un camion. Se circula mai greu pe sensul spre Reghin. Vom reveni. (Redacția) Sursa articolului: Accident in zona Selgros Ernei Credit autor:…

- Dintre candidații care s-au prezentat la proba scrisa din cadrul celei de-a doua sesiuni a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitațile de invațamant preuniversitar de stat, 71,67% au obținut note de trecere, potrivit datelor transmise de ministrul Educației,…

- Vineri, 18 februarie 2022, incepand cu ora 10:00, se va desfașura proba scrisa din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitațile de invațamant preuniversitar de stat din județul Botoșani, sesiunea ianuarie-aprilie 2022.

- Din cei 60 de candidați care au trecut de proba dosarelor pentru concursul de directori de școli și gradinițe, doar 3 au ales sa iși faca public numele, sa nu fie doar un numar dintr-un tabel. Felicitari se cuvin a fi adresate profesorilor Hajer Iosif Octavian, Berinde Cristina Maria și Kanya Julia.…

- Un porc mistreț a fost filmat pe strada Dezrobirii din municipiul Targu Mureș, materialul video fiind postat apoi joi, 27 ianuarie, pe grupul de Facebook intitulat "Ești din Targu Mureș daca…". (Redacția) Post-ul VIDEO: Porc mistreț filmat pe o strada din Targu Mureș apare prima data in Stiri din Mures,…

- Cei 191 de directori si 64 de directori adjuncti din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Cluj care au promovat concursul pentru ocuparea functiilor isi preiau, astazi, mandatele de patru ani. Anul trecut, Clujul a fost pe primul loc in tara in ceea ce priveste rezultalele la Bacalaureat…

- In perioada 31 decembrie – 2 ianuarie, pompierii mureșeni au fost solicitați la 170 de intervenții, a anunțat luni, 3 ianuarie, Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Horea" al județului Mureș. Potrivit sursei citate, este vorba despre șapte incendii, un accident rutier, patru…