- Executia bugetului general consolidat pe primele sase luni ale anului 2018 s-a incheiat cu un deficit de 14,97 miliarde lei, respectiv 1,61% din PIB, comparativ cu tinta de deficit programata pentru aceasta perioada de 2,21% din PIB, comunica Ministerul Finantelor.

- Deficitul bugetului general consolidat al statului a crescut de peste doua ori în primele 6 luni din 2018 fata de aceeasi perioada a anului trecut, conform datelor oficiale de la Ministerul Finantelor Publice.

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a colectat in primul semestru al acestui an venituri bugetare de 112,79 miliarde de lei, cu 13,5% (13,4 miliarde de lei) mai mult decat in perioada similara a anului trecut. Gradul de realizare a programului de incasari stabilit prin legile bugetare anuale…

- Bugetul general consolidat a inregistrat un deficit de 8,14 miliarde lei, respectiv 0,88% din PIB in primele cinci luni din 2018, de aproape patru ori mai mare fata de aceeasi perioada din 2017, cand deficitul a fost de 2,2 miliarde lei, respectiv 0,27% din PIB, conform datelor operative ale Ministerului…

- Executia bugetului general consolidat pe primele 5 luni ale anului 2018 s-a incheiat cu un deficit de 8,14 miliarde de lei, respectiv 0,88% din PIB, dupa ce la 4 luni deficitul fusese de 6,05 miliarde de lei (0,65% din PIB), reiese din datele comunicate de Ministerul Finantelor Publice - MFP.

- Ministerul Finanțelor Publice a publicat execuția bugetului general consolidat cu o intarziere de doua zile. Datele arata, in continuare, o adancire a deficitului, ajungand la 0,88% din PIB, in mai, comparativ cu 0,65%, in aprilie. Pe de alta parte, in primele cinci luni ale anului 2017 Romania inregistra…

- Executia bugetului general consolidat pe primele patru luni al anului 2018 s-a incheiat cu un deficit de 6,05 miliarde de lei, respectiv 0,65% din PIB, arata un comunicat transmis vineri de Ministerul Finantelor Publice (MFP). La trei luni, deficitul fusese de 4,45 miliarde de lei (0,48% din PIB).

- Deficitul bugetului general consolidat a fost de 4,46 miliarde de lei in primul trimestru, fata de un excedent de 1,5 miliarde lei in primele trei luni din 2017. Pe partea de venituri, acestea au crescut cu 11,5%, iar cheltuielile cu 22,1%