- „Noi, liberalii, vrem alegeri locale in septembrie. Daca și PSD dorește acest lucru, atunci sa renunțe la raspandirea teoriilor abracadabrante despre Covid!“ PSD a facut țara praf in cei trei ani cat s-a aflat la guvernare, iar acum incearca prin aceleași manipulari și minciuni sa arunce in carca PNL…

- Augustin Zegrean contrazice PSD. Legea 55 le permite, oricum, sa te puna in carantina si izolare, dar ramane nerezolvata problema internarii medicale. Sute de oameni au protestat, in Piata Victoriei, impotriva masurilor impuse de Guvern si a legii aflate in dezbatere. Masurile pentru cresterea…

- Guvernul a anunțat, vineri, masuri ample in urmatoarea perioada pentru reducerea transmiterii noului coronavirus. Bogdan Despescu, secretar de stat in Ministerul de Interne, a declarat ca vor fi controale in intreaga tara, in centre comerciale, piete sau targuri, in special in stațiunile de pe Litoral…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca premierul Ludovic Orban are, de acum inainte, resursa necesara pentru dublarea alocatiilor si marirea pensiilor, dupa ce legea privind impozitarea pensiilor a trecut de Parlament. "PSD a asteptat, timp de sase luni, pe domnul Orban si Guvernul…

- Ludovic Orban a numit drept ”pomeni” alocațiile copiilor, deși o alocație se acorda doar celui care este in viața. Dupa declarațiile scandaloase ale premierului, Guvernul a anunțat, oficial, prin vocea ministrului de Finanțe, Florin Cițu, ca nu va majora alocațiile, așa cum scrie in legea promulgata…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, dupa o discuție cu premierul Ludovic Orban, ca Guvernul va trimite in Parlament o inițiativa legislativa pentru a ”repara legile Justiției”, care sunt ”in funcțiune și sunt imperfecte”.”Este nevoie de un pas hotarat și curajos. Guvernul va veni…

- "A zis domnul Orban ca cei din Horeca nu prea conteaza. Eu credeam ca va plac terasele și restaurantele", i-a spus Victor Ponta lui Ludovic Orban. Liderul Pro Romania a criticat in Parlament masurile economice ale Guvernului pe care le-a catalogat ca fiind "un polemnic". "Aș vrea sa…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, anunta ca l-a invitat pe premierul Ludovic Orban in Parlament, luni, ca sa vorbeasca despre masurile economice luate de Guvern si pentru a face o comparatie intre mai 2012 si mai 2020, laudandu-se cu masurile luate de el.