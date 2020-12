Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU) a prezentat date cu evoluția incidenței COVID la intrarea, respectiv ieșirea din carantina a unor localitați din țara. In Alba, a dat exemplul municipiului Blaj. Potrivit DSU, la data instituirii carantinei (17 noiembrie 2020), municipiul Blaj inregistra…

- Alba Iulia nu intra, pentru moment, in carantina, pentru ca DSP Alba nu a transmis solicitare INSP, a declarat șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat. Potrivit acestuia, Alba Iulia are rata de infectare de 10 la mie, iar Sebeș și Blaj, 9 la mie. „Am avut o discuție cu Comitetul…

- Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a declarat ca in cazul Alba Iulia situația "este aproape ca la Sibiu”, dar nu recomanda personal nicio masura, pentru ca exista epidemiologi la nivel local, transmite Antena 3. Raed Arafat a anuntat ca incidenta la nivelul municipiului Alba…

- Alba Iulia nu intra in carantina, vineri, pentru ca DSP Alba nu a transmis solicitare INSP, a declarat șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat. Potrivit acestuia, Alba Iulia are rata de infectare de 10 la mie, iar Sebeș și Blaj, 9 la mie. „Am avut o discuție cu Comitetul pentru…

- Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a anunțat astazi ca guvenul a adoptat joi seara o ordonanta de urgenta privind achizitia de materiale sanitare si echipamente in valoare de 67 de milioane euro. Acesta a precizat ca, printre altele, vor fi cumparate trei milioane de teste…

- O comuna din județul Constanța intra in carantina pentru urmatoarele 14 zile, dupa ce rata de infectare a depașit opt cazuri la mia de locuitori. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a propus masura, iar Departamentul pentru Situatii de Urgenta a emis ordinul care prevede carantinarea localitatii…

- Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a anuntat ca purtarea mastii va deveni obligatorie in toate spatiile deschise in zonele in care incidenta infectarilor cu noul coronavirus depaseste 3 la mia de locuitori.

- Seful DSU, Raed Arafat, a facut, luni seara, precizari pe pagina de Facebook, dupa ce a fost acuzat ca nu lasa oamenii sa voteze. Arafat a explicat ca a fost emisa Hotararea 45 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) care include si regulile de igiena si protectie pentru ziua…