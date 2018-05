Stiri pe aceeasi tema

- Introducerea pensiilor speciale pentru aleșii locali, propusa in Parlament. Comisia de Cod Administrativ va discuta introducerea pensiilor speciale pentru primari, viceprimari, președințiiși vicepreședinții de Consilii Județene, care ar urma sa fie platite din bugetul de stat. Aleșii locali ar vrea…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, marti, ca nu va sustine proiectul privind pensiile speciale pentru alesii locali, afirmand ca pensiile speciale sunt „un furt” pentru ca nu sunt rezultate din contributii. In ciuda pozitiei fostului sef de stat, au fost parlamentari PMP care au semnat proiectul…

- „Personal nu cred ca va fi sustinut. Nu au avut mandat (parlamentarii care au semnat proiectul-n.r.). Noi am dat foarte multa liberatate parlamentarilor nostri in actiune, eu nu stiu sa avem parlamentari care au semnat. Categoric nu as sustine ideea si, in general, sunt impotriva pensiilor special…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, marti, ca nu va sustine proiectul privind pensiile speciale pentru alesii locali, afirmand ca pensiile speciale sunt „un furt” pentru ca nu sunt rezultate din contributii.

- Se intorc pensiile speciale pentru alesii locali. Horia Nasra: "Nu cred ca Romania saraceste" Parlamentarii de Cluj ai PNL si PSD au pareri diferite cu privire la acordarea unor pensii speciale pentru primari, viceprimari, presedinti si vicepresedinti de consilii judetene. Mai multi parlamentari…

- Deputatul PNL Corneliu Olar, cel care a initiat proiectul privind pensiile speciale pentru alesii locali, a anuntat marti ca isi retrage semnatura de proiect, alaturi de ceilalti colegi din PNL care au semnat, pentru a respecta decizia conducerii partidului, insa nu va depune cerere sa fie retras proiectu,…

- Parlamentari de la toate partidele politice exceptand USR au depus un proiect de lege care prevede acordarea de pensii speciale pentru primari, viceprimari, presedinti si vicepresedinti de Consilii Judetene, incepand cu ianuarie 2019, din bugetele locale, in limita a trei mandate complete.

- Parlamentari de la toate partidele politice exceptand USR au depus un proiect de lege care prevede acordarea de pensii speciale pentru primari, viceprimari, presedinti si vicepresedinti de Consilii Judetene, incepand cu ianuarie 2019, din bugetele locale, in limita a trei mandate complete. Este a doua…