- Un tratament experimental impotriva coronavirusului, care a fost folosit și in China și care face parte dintr-un program masiv de testare al OMS, este utilizat in cazul pecienților din Romania, scrie g4media.ro. Compania producatoare a anunțat ca doneaza Ministerului Sanatații de la București medicamentul…

- Despre scenariul evoluției epidemiei din Romania, ministrul Sanatații spune ca este greu de anticipat in aceasta perioada , in ciuda masurilor stricte luate de Guvern, in condițiile in care se intorc foarte mulți in țara.„Scenariul este greu de anticipat deoarece autoritatile si Guvernul Orban au luat…

- Experimentul a presupus testarea intregii populații a orașului de 3.300 de persoane și impunerea carantinei foarte stricte asupra persoanelor infectate și a contactelor acestora.Potrivit presei italiene, orașul nu ar mai fi inregistrat cazuri noi de infectare cu COVID-19 incepind de vineri, 13 martie.„Testarea…

- credit: raportuldegarda.ro Epidemia COVID-19 nu se va termina prea curand in Romania. Abia suntem, in fapt, in faza sa de inceput. Masurile guvernamentale și comportamentul populației sunt fundamentale in limitarea perioadei in care boala va avea o influența importanta asupra societații. Daca in China…

- Avand in vedere evolutia epidemiei COVID-19 in Romania si in Europa si masurile luate recent de autoritati, organizatorii Mastering the Music Business au anunțat, miercuri, intr-un comunicat, ca suspenda editia din acest an, programata in perioada 17-19 martie, anunța MEDIAFAX.„Guvernul Romaniei…

- Tribunalul Bucuresti ia masuri radicale de protectie si preventie pe fondul escaladarii infestarilor cu coronavirus in Romania, la fel ca si alte instante din tara.Astfel, instanta care avea un trafic de peste trei mii de persoane zilnic opreste activitatea cu publicul pana pe 31 martie, data…

- Presedintele chinez Xi Jinping s-a dus in Wuhan, epicentrul focarului de coronavirus, pentru a face o inspectie a operatiunilor de control si prevenire a epidemiilor, a informat agentia de stiri Xinhua.

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat miercuri ca un roman care se afla in Wuhan, China, cere sa fie repatriat, potrivit Mediafax.El a contactat autoritatile și-a exprimat dorința de a se intoarce in Romania.Alti doi romani se afla in provincia Hubei. Ei sunt in contact permanent cu ambasada Romaniei…