- Uleiul, faina si malaiul ii ajuta pe Ciolacu si Isarescu: Rata anuala a inflatiei coboara la 6,7% in noiembrie fata de 8,1% in octombrie. Preturile la ulei au scazut cu 27,5%, la faina cu 24,8%, iar la malai cu 18,2%, anunța Ziarul Financiar.

- Rata anuala a inflatiei a scazut in luna noiembrie la 6,72%, de la 8,07% in octombrie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 6,84%, cele nealimentare cu 5,08%, iar serviciile cu 11,18%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate miercuri.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri, in debutul ședinței de Guvern, ca membrii Executivului vor incepe din acest weekend sa lucreze la proiectul de buget pentru 2024 cu care Guvernul se va prezenta in Parlament, bugetul pe anul viitor fiind axat pe investiții. El le-a cerut miniștrilor Educației…

- Guvernul urmeaza sa adopte o serie de masuri pentru cresterea gradului de colectare a impozitelor si taxelor, in special a TVA si pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale. Cel mai important document vizeaza digitalizarea si reorganizarea ANAF, fara de care autoritatile nu pot sti exact unde…

- Rata anuala a inflatiei a scazut in septembrie la 8,8%, de la 9,4% in august, arata datele publicate, joi, de Institutul National de Statistica (INS). „Rata anuala a inflatiei in luna septembrie 2023 comparativ cu luna septembrie 2022 este 8,8%”, arata, joi, datele publicate de INS. Institutia…

- Guvernul va adopta joi proiectul de hotarare care prelungește pana la finalul anului plafonarea prețurilor RCA, care ar fi expirat pe 10 octombrie. „Daca nu continuam plafonarea, vor crește tarife in cea mai nepotrivita perioada, aceea a sarbatorilor de iarna.”, a declarat joi premierul Marcel Ciolacu.

- Preturile angro la benzina si motorina in Rusia au crescut miercuri, dupa publicarea unor informatii conform carora Guvernul de la Moscova se pregateste sa ridice, partial, embargoul vizand exporturile de combustibili, transmite Reuters.Conform datelor de la Bursa International Mercantile Exchange…

- Rata inflatiei in Turcia a accelerat in luna septembrie, ajungand la cel mai ridicat nivel din ultimele noua luni, pe fondul costurilor mai ridicate cu energia si alimentele, arata datele publicate de Institutul de Statistica, transmit DPA si Bloomberg. In septembrie, rata anuala a inflatiei s-a situat…