Stiri pe aceeasi tema

- Decizie dura publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind soarta CFR Marfa, semnata de vicepreședintele Comisiei Margrethe Verstager. In timp ce ministrul Catalin Drula analizeaza și prezinta proiecte de autostrazi, CE decide ca statul trebuie sa recupereze in doar șase luni, in mod „imediat…

- Romania va primi doar 50% din volumul programat pentru saptamana aceasta, a declarat Andrei Baciu, secretar de stat la ministerul Sanatatii, pentru Reuters, potrivit Agerpres. Oficialului roman a menționat ca cealalta jumatate va fi alocata treptat pana la sfarșitul lunii martie, iar livrarile vor reveni…

- BioNTech si partenerul sau american Pfizer au ajuns la aceasta noua estimare tinand cont de "noul standard" care permite administrarea a sase doze dintr-un flacon de vaccin, in loc de cinci."In prezent, credem ca putem livra un numar total de aproximativ doua miliarde de doze pana la finele lui 2021",…

- In plina pandemie de COVID-19, americanii stau cu ochii pe Uniunea Europeana. Jurnaliștii de la CNN au observat ca intre cele 27 de state membre au existat, in ultima vreme, mai multe neințelegeri. Situația tensionata ar putea fi salvata de campania de vaccinare impotriva noului coronavirus, cred ziariștii…

- Șefa CE recunoaște ca un acord comercial post-Brexit e dificil de incheiat: ”Probabilitatea unui 'no deal' este mai mare decat a unui acord” Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a transmis vineri liderilor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniti la Bruxelles,…

- Șefa CE recunoaște ca un acord comercial post-Brexit cu Londra este dificil de incheiat: ”Probabilitatea unui 'no deal' este mai mare decat a unui acord” Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a transmis vineri liderilor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniti…

- Șefa CE recunoaște ca un acord comercial post-Brexit cu Londra este dificil de incheiat: ”Probabilitatea unui 'no deal' este mai mare decat a unui acord” Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a transmis vineri liderilor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniti…

- Comisia Europeana a salutat adoptarea, ieri, a unor noi masuri importante care vor permite statelor membre sa scuteasca spitalele, medicii și persoanele fizice din UE de taxa pe valoarea adaugata (TVA) atunci cand achiziționeaza vaccinuri impotriva coronavirusului și kituri de testare pentru depistarea…