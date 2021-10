Stiri pe aceeasi tema

- Grupul tehnico-stiintific din cadrul Comitetului National pentru Situatii de Urgenta a decis sa respinga propunerea Institutului National de Sanatate Publica privind carantinarea municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov, a anuntat, vineri, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat.

- Incidența cazurilor de infectare cu coronavirus din București a ajuns, vineri, 15 octombrie, la 15,83 la mie, cu 0,41 mai mult decat in ziua anterioara , potrivit datelor anunțate de Direcția de Sanatate Publica, citate de Hotnews.ro . Rata incidenței din Capitala a inregistrat creșteri zilnice in ultimele…

- Discutii privind posibila intrare a Capitalei in carantina Foto: Arhiva/ Catalin Radu RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Capitala, care a raportat joi peste 3.000 de cazuri noi de COVID, ar trebui sa intre în carantina, spun specialistii Institutului National de Sanatate Publica. …

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat, miercuri, Hotararea numarul 80 prin care se propune prelungirea starii de alerta și a masurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu menținerea masurilor adoptate in…

- Rata de infectare anunțata de autoritați in București a urcat luni la 9,64 la mie, cea mai ridicata fiind in sectorul 1. In urma cu o saptamana, in 27 septembrie, Direcția de Sanatate Publica anunțase o rata de infectare de 4,95 cazuri la mia de locuitori. De atunci, aceasta a crescut accelerat de la…

- Este oficial, certificatul verde se impune și in Romania. [12:12, 16.09.2021] Puscas: Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi, 16 septembrie 2021, Hotararea numarul 70 prin care se propune stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate in contextul pandemiei…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat, joi, o noua lista a tarilor teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, criteriile pe baza carora se stabilesc acestea, precum si a regulilor de aplicare a masurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din acestea in Romania.Hotararea nr.…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat joi, 29 iulie 2021, Hotararea numarul 52 privind aprobarea listei tarilor teritoriilor de risc epidemiologic ridicat.HOTARAREA nr. 52 din 29.07.2021 privind aprobarea Listei cu clasificarea tarilor teritoriilor in functie de rata de incidenta cumulataAvand…