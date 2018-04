Stiri pe aceeasi tema

- Creditorii companiei de construcții Tel Drum din Teleorman, care alaturi de Liviu Dragnea este achetata de DNA, au cerut recuperarea unor datorii de 89,9 mil. lei, ca urmare a declanșarii procedurii de insolvența, iar in tabelul preliminar al creanțelor le-a fost acceptata suma de 70,5 mil. lei.

- Primarul din Alexandria, Victor Dragușin, și polițiști și magistrați din județ, au fost denunțați la DNA pentru pretinse fapte de corupție, de cel care l-a denunțat pe Liviu Dragnea in dosarul „Referendumul”. Romica Parpalea, barbatul cunoscut drept „mortul lui Dragnea” s-a prezentat la DNA unde susține…

- Lovitura grea pentru firma Tel Drum, din partea magistratilor de la Tribunalul Bucuresti. Mai exact, judecatorii au decis, vineri, sa mentina masura preventiva pentru firma Tel Drum. Concret, firma din Teleorman, firma despre care procurorii susțin ca ar fi controlata de liderul PSD, Liviu Dragnea,…

- Judecatorii ICCJ au respins, vineri, ca nefondata, contestația persoanei juridice Tel Drum , inculpata in dosarul cu același nume, in care este cerecetat pentru pretinse fapte de corupție și șeful PSD Liviu Dragnea. Contestația societații a fost facuta impotriva Ordonantei de instituire a masurilor…

- Sute de interceptari telefonice si ambientale, care ii au ca protagonisti pe fostul deputat PSD Adrian Simionescu (foto) si pe cumnatul sau, afaceristul Marian Fiscuci, primul actionar majoritar al firmei Tel Drum, au fost depuse la Inalta Curte. Fostul parlamentar discuta liber la telefon despre afaceri,…

- Este o declaratie data de Victor Ponta, in calitate de martor, in data de 18 septembrie 2017, intre orele 11.24 – 12.32, in fata procurorului DNA Alexandra Carmen Lancranjan, zisa “Veverita”. In frangmentul prezentat de luju.ro, se poate observa ca Victor Ponta vorbeste despre modul autoritar…

- In octombrie, Ilie Liviu Dragne a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului General in dosarul Ferma Salcia SA, o ferma de porci din Teleorman care l-a avut actionar majoritar pe Valentin Dragnea, fiul sefului PSD Liviu Dragnea. Reamintim ca ferma de porci din Teleorman a ajuns in aprilie 2014…

- Compania de construcții Tel Drum, judecata intr-un dosar penal și care și-a cerut recent insolvența, a dat in judecata primaria comunei Saelele din județul Teleorman pentru datorii restante, solicitand instanței emiterea unei ordonanțe care sa oblige primaria la plata acestora, informeaza profit.ro.…