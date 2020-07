DOCUMENT Ce se intampla de la 1 august? Decizia a aparut in Monitorul Oficial DOCUMENT. Hotararea de Guvern care instituie noile reguli de limitare a pandemiei, aplicabile de la 1 august, a fost publicata in Monitorul Oficial, vineri seara. Deși hotararea de Guvern a fost adoptata in ședința de luni, se pare ca aceasta nu avea avizele necesare, iar acesta a fost și motivul principal pentru care nu a putut fi publicata in Monitorul Oficial. Totuși, aceasta a fost reintrodusa in ședința de vineri, iar ulterior a fost publicata. In Monitorul Oficial a fost publicata, vineri seara, ”Hotarare pentru…