- Cetatenii straini care sosesc in Serbia din mai multe tari vecine, respectiv Romania, Bulgaria, Croatia si Macedonia de Nord, vor trebui sa prezinte un test negativ pentru coronavirus, au anuntat vineri autoritatile de la Belgrad, transmite agentia DPA. Masura va intra in vigoare sambata. Testul, care…

- Guvernul de la Budapesta va revizui regulile privind calatoriile transfrontaliere catre tarile vecine unde numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus este in crestere, a anuntat joi Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, potrivit Reuters si MTI citate de Agerpres.…

- CHIȘINAU, 29 iun – Sputnik. Anual, pe data de 29 iunie, este sarbatorita Ziua Dunarii in cele peste 10 țari din bazinul acestui rau, inclusiv in Republica Moldova. © Sputnik / Miroslav Rotari Cum a evoluat infrastructura Moldovei timp de 30 de ani – expert In 2020, genericul sarbatorii este…

- Ziua Internationala a Dunarii este marcata in fiecare an pe 29 iunie in toate tarile riverane. 81 de milioane de oameni din tarile riverane sarbatoresc impreuna Ziua Dunarii pentru a marca dorinta comuna, a autoritatilor si cetatenilor, de a coopera pentru protejarea si utilizarea responsabila a resurselor…

- Mai bine mai tarziu decat deloc. Prima divizie din Romania este una dintre ultimele elite din Europa care se reia dupa intreruperea cauzata de pandemie. Serbia, Ungaria, Croația sau Bulgaria deja și-au derulat primele meciuri oficiale, iar prima noastra divizie se va restarta, in sfarșit, pe 12 iunie,…

- Raportul analizeaza progresele facute de cele sapte state membre din afara zonei euro care s-au angajat din punct de vedere juridic sa adopte moneda euro: Bulgaria, Cehia, Croatia, Ungaria, Polonia, Romania si Suedia. Regresul inregistrat de Romania este cat se poate de vizibil, dupa ce in raportul…

- România nu mai îndeplinește niciunul dintre criteriile de aderare la Zona Euro, potrivit Raportului de convergența publicat de Comisia Europeana. Raportul poate fi consultat aici. Criteriile de convergența asigura faptul ca un stat membru este pregatit sa adopte moneda euro și ca aderarea…

- Grecia se va proteja printr-o serie de protocoale pentru zboruri si turism, precum si manuale speciale pentru clasificarea tarilor pe baza numarului de cazuri si de decese, urmand ca țarile de provenineța ale turiștilor sa fie caracterizate ca fiind "roșii”, „portocalii”, „verzi” și „galbene”. …