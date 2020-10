Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, și secretarul de stat, Raed Arafat, au susținut declarații de presa luni seara, la Palatul Victoria, la finalul reuniunii Comitetului Național pentru Situații de Urgența.

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, și secretarul de stat, Raed Arafat, fac declarații de presa luni, la Palatul Victoria, la finalul reuniunii Comitetului Național pentru Situații de Urgența.Declarațiile vin in contextul in care Romania se confrunta cu un nou avans al epidemiei de coronavirus. Luni au…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca va fi o sedinta a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) care va stabili reintroducerea unor restrictii pentru tarile care au nivelul de infectare superior pe ultimele 14 zile nivelului din Romania.

- Romania ar putea solicita teste pentru depistarea noului coronavirus sau ar putea impune testarea la intrarea in tara a cetatenilor care vin din state cu indice mai mare de infectare, a declarat, miercuri, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, precizand ca aceasta propunere este ‘in studiu’. Potrivit ministrului,…

- Ce restrictii vor fi de la 1 augustMinistrul Sanatatii a povestit la Digi24, in urma sedintiei Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, despre o noua ordonanta care va intra in vigoare de la 1 august. Ea va contine, in cea mai mare masura, recomandari si restrictii, care trebuie luate la nivel…

- Executivul se reuneste, miercuri, în sedinta extraordinara, pentru a decide cu privire la prelungirea starii de alerta cu 30 de zile, au confirmat surse guvernamentale. Actuala stare de alerta decisa de Guvern expira vineri, 17 iulie. Înaintea sedintei va avea loc o reuniune a Comitetului…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru a declarat, marti, la Senat, ca se impune prelungirea starii de alerta, el mentionand ca ministerul are si o propunere cu care se va merge in Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, la premier si la presedintele Romaniei. Intrebat daca, in aceste conditii, se…

- Intrebat de jurnalistul Victor Ciutacu daca spitalul Colentina are vreo sansa sa se redeschida, Nelu Tataru a explicat ca "azi ultima evaluare a DSP a aratat circuitele si pentru patologie COVID si pentru patologie non COVID care pot accesa spitalul din Colentina". "Face si patologie COVID…