DOCUMENT. Ce pregătește Guvernul: angajări blocate, salarii înghețate, achiziții de mașini și mobilier interzise Guvernul pregateste suspendarea ocuparii posturilor vacante de la stat, interzicerea cumulului pensie-salariu, dar si stoparea oricaror achizitii de masini si mobilier. Prevederile sunt cuprinse intr-un proiect de ordonanța care urmeaza sa intre pe circuitul de avizare si apoi sa fie pus in transparenta decizionala. Potrivit documentului de lucru, se interzice achizitionarea, preluarea in leasing sau […] The post DOCUMENT. Ce pregatește Guvernul: angajari blocate, salarii inghețate, achiziții de mașini și mobilier interzise appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- DOCUMENT Ce pregatește guvernul pentru bugetari: salarii inghețate, achizițiile de mașini și formarea profesionala, interzise Guvernul vrea sa reduca serios cheltuielile bugetarilor și are in lucru un proiect de ordonanța de urgenta prin care sunt prevazute masuri de economisire atat la instituțiile…

- UPDATE: Premierul Nicolae Ciuca i-a cerut in cadrul intalnirii de ieri, de la Palatul Victoria, ministrului Agriculturii sa ia masuri urgente pentru a a veni in sprijinul fermierilor romani. Premierul i-a cerut lui Petre Daea „soluții urgente la problemele cu care se confrunta fermierii și procesatorii,…

- Sute de mii de persoane sunt așteptate sa iasa din nou marți in strada in principalele orașe ale Franței pentru a protesta faai de reforma pensiilor care prevede creșterea varstei de pensionare. In paralel, grevele continua sa paralizeze principalele ramuri ale economiei franceze, iar sindicatele spun…

- O persoana a fost ranita luni, in municipiul Brasov, dupa ce autoturismul in care se afla a intrat intr-un stalp de iluminat care era transportat pe platforma unui autovehicul de depanare, au transmis reprezentantii ISU si IPJ Brasov. Conform Politiei, accidentul a avut loc pe strada Zaharia Stancu,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va sosi astazi in Marea Britanie, in prima sa vizita de la invadarea Ucrainei de catre Rusia anul trecut, potrivit bbc. Guvernul britanic a menționat ca se va intalni cu prim-ministrul Rishi Sunak și va ține un discurs in Parlament mai tarziu. Guvernul a anunțat,…

- Plata facturilor și a datoriilor la energie ale persoanelor vulnerabile, beneficiare ale ajutorului de 1.400 de lei, se va putea face și online prin intermediul unei aplicații informatice a Poștei Romane, dupa ce Guvernul va adopta marți o Ordonanța in acest sens, a anunțat Marcel Boloș, ministrul Investițiilor…

- Centrul Infotrafic anunta ca, sambata dimineata, traficul este inchis pe mai multe drumuri si au fost impuse restrictii de tonaj din cauza zapezii viscolite. Toate porturile de la Marea Neagra raman inchise atat pentru transportul maritim, cat si pentru cel fluvial, din cauza vantului puternic. Pompierii…