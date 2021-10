DOCUMENT. Ce măsuri propun PNL și UDMR în programul de guvernare al Cabinetului Ciucă Premierul desemnat, Nicolae Ciuca, a depus la Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare. Ciuca spune ca „nu putem sa fim nerealiști și sa nu luam in seama calculul matematic”, dar ca votarea guvernului sau „este soluția prin care se caștiga timp pentru negocieri”. „Am depus programul de guvernare și lista cabinetului. Programul este centrat pe masurile de prima urgența ce trebuie luate la nivelul guvernului pentru a rezolva criza pandemica. De asemenea, este o alta prioritate cea legata de creșterea prețurilor la energie și gaze naturale și alimente. Cea de-a treia este foarte bine… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a anuntat, sambata, ca lista Guvernului si programul de guvernare au fost depuse la Parlament. El a precizat ca Programul de guvernare este centrat pe masuri de prima urgenta pentru combaterea crizei pandemice si ca este nevoie de stabilitate. “Programul de guvernare…

- Premierul desemnat, Nicolae Ciuca, a anuntat ca a depus la Parlament programul de guvernare si lista de ministri ai Cabinetului sau. Ciuca spune ca programul de guvernare este centrat pe masurile de prima urgenta ce trebuie luate pentru a rezolva criza pandemica.„Am depus la Camera Deputatilor si Senat…

- VIDEO: Nicolae Ciuca, premierul desemnat, a depus lista de miniștri și programul de guvernare la Parlament. Ce urmeaza Premierul desemnat Nicolae Ciuca a anuntat, sambata, ca a depus la Parlament programul de guvernare si lista de ministri ai Cabinetului sau. A subliniat ca documentul programatic este…

- Biroul Politic National al PNL a validat lista de ministri ai Guvernului Nicolae Ciuca si programul de guvernare. Vineri, BEx al PNL a aprobat propunerile de ministri facute de premierul desemnat Nicolae Ciuca. Lista de ministri si programul de guvernare vor fi depuse de premierul desemnat si de presedintele…

- Forul de conducere extins al PNL a aprobat programul de guvernare si lista de ministri pentru Guvernului PNL-UDMR, urmand sa fie depuse la Parlament, astazi, de catre premierul desemnat Nicolae Ciuca si premierul interimar Florin Citu.

- Premierul desemnat Nicoale Ciuca spune ca va depune in Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare pana sambata seara. In condițiile in care termenul la care Guvernul Ciuca trebuie sa ceara...

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a anunțat ca va depune programul de guvernare și lista nominala a miniștrilor sambata seara. „Sambata seara depunem programul de guvernare și lista nominala a miniștrilor din cabinet urmand ca, saptamana viitoare, in funcție de programul stabilit sa intre in Parlament…

- Discutiile pentru sustinerea unui guvern minoritar nu au ajuns nici ieri la un rezultat. Premierul desemnat Nicolae Ciuca vrea ca sambata sa depuna la Parlament programul de guvernare si echipa de ministri, dar in lipsa unor concesii partidele care negociaza – PNL, PSD si USR – isi mentin pozitiile…