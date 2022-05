Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Dezvoltarii a anuntat modul de alocare a celor 52,5 miliarde de lei din programul de investitii Anghel Saligny, finantat exclusiv din fonduri de la buget. Astfel, din cele 52,5 de miliarde de lei, 30 de miliarde lei merg la proiecte de drumuri si poduri, iar 22,5 de miliarde lei – la proiecte…

- Judetul Suceava va primi peste 1,66 de miliarde de lei prin Programul National ‘Anghel Saligny’, aproximativ 950.814.883 de lei fiind destinati lucrarilor la drumuri, a anuntat, joi, Prefectura. Sursa citata a precizat ca judetul Suceava are alocata suma de 1.663.926.046 de lei, din care 950.814.883…

- Județul Vrancea are proiecte de investiții pentru care a fost aprobata finanțarea in Programul Național de Investiții (PNI) ”Anghel Saligny”, in valoare totala de aproape 1,3 miliarde de lei. „Au fost aprobate sumele care vor fi alocate la nivel național pentru dezvoltarea comunitaților, prin Programul…

- Asociația Română pentru Smart City, alaturi de Consiliul Județean Ilfov și Primăria Comunei Snagov, au organizat prima ediție a Conferinței Naționale dedicată comunităților rurale – Smart Villages, în 17 martie, la Palatul Snagov. Evenimentul s-a bucurat de prezența a aproape doua sute de…

- 3.100 de unitati administrativ-teritoriale au depus proiecte pentru a fi finantate prin Programul “Anghel Saligny”, a transmis, joi, 17 februarie, deputatul PSD de Argeș, Simona Bucura Oprescu. Dintr-un total de 3.328 de consilii județene, municipii, orașe și comune, 3.100 de unitati administrativ-teritoriale…

- Marile partide au frematat in ultima perioada, in incercarea de a-și definitiva listele de oameni trimiși la Centru, inclusiv la Ministerul Dezvoltarii, una din cele mai ravnite instituții la nivel de funcții politice. Suspansul cu privire la numele secretarului de stat care va coordona Programul „Anghel…

- Se identifica zone pentru piste de bicicleta Primaria Pitești a depus doua proiecte pentru finanțare prin programul „Anghel Saligny”, a declarat city managerul Piteștiului, Lucrețiu Tudor, joi, in cadrul unei conferințe de presa de la primarie. Un proiect este pentru reabilitarea infrastructurii rutiere,…