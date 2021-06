DOCUMENT | Cați bani au ajuns in conturile firmelor prestatoare de servicii de intreținere a spațiilor verzi din Municipiul Alba Iulia, in primele patru luni din 2021 DOCUMENT | Cați bani au ajuns in conturile firmelor prestatoare de servicii de intreținere a spațiilor verzi din Municipiul Alba Iulia, in primele patru luni din 2021 Conform informațiilor ce au fost publicate pe website-ul Primariei Municipiului Alba Iulia serviciul de intreținere a spațiilor verzi ce aparțin patrimoniului orașului este...