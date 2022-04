Stiri pe aceeasi tema

- Castelul Mariaffy din Sangeorgiu de Mureș a fost imbracat in note muzicale sambata, 26 martie, pentru a sarbatori lansarea romanului "Singura partitura care m-a obsedat", al carui autoare este Anca Petrușca. Poeta și scriitoare, Anca Petrușca a inceput sa iși joace rolul in literatura la varsta de doar…

- Peste 600 de sportivi de la 32 de cluburi din țara au participat, zile trecute, la Tg.Mureș, la cea de-a 16-a ediție a Cupei Transilvania la karate WUKF, competiție organizata de CS Dragon Do Tg.Mureș, sub egida Federației Romane de specialitate. La capatul unor intreceri extrem de disputate, ce au…

- La o luna de la inceperea razboiului, familiile cu copii refugiate in județul Mureș incearca sa le ofere celor mici o viața cat mai aproape de normal. Astfel, o parte dintre copii au inceput deja cursurile online, alaturi de colegii lor ramași in școlile din Ucraina, in timp ce alții merg la școlile…

- Conducerea Administratiei Bazinale de Apa (ABA) Mures a precizat luni, pentru Agerpres, ca au fost aprobate peste 13,9 milioane lei pentru obiectivele de investitii propuse in acest an, dintre care 10.605.000 lei finantate de la bugetul de stat si 3.350.000 lei din surse proprii.„Conform listei de program…

- Potrivit unui anunț publicat pe pagina de Facebook a lui Sofalvi Szabolcs, primarul comunei Sangeorgiu de Mureș, Olimpiada Naționala la Matematica, faza județeana, se desfașoara in Școala Gimnaziala Sf. Gheorghe din Sangeorgiu de Mureș. ,,Este o onoare pentru noi, ca Școala Gimnaziala Sf. Gheorghe din…

- Elicopterul SMURD Mures a fost solicitat sambata de salvamontistii prahoveni, pentru o misiune de salvare in Muntii Bucegi. O turista in varsta de 43 de ani, care a cazut de la o inaltime de 250 de metri intr-o prapastie, a fost salvata prin ridicare cu troliul de la locul in care se afla. Purtatorul…

- In urma celor 1.368 de sesizari facute la telefonul verde de la nivelul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Mures pe parcursul anului trecut, privind copiii neglijati, abuzati sau exploatati, 73 au fost preluati in serviciile sociale, dintre care 12 dupa ce au fost…

- O femeie de 70 de ani din Mures a murit carbonizata, seara trecuta, dupa ce casa in care locuia a fost cuprinsa de foc. Vecinii au spart usa curtii in incercarea de a o scoate dintre flacari, insa nu s-au mai putut apropia de casa care ardea ca o torta. Oamenii spun ca femeia, care traise in Germania,…