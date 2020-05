Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara Guvernul a aprobat o Hotarare privind unele masuri de relaxare, valabile incepand cu data de 1 iunie. Printre acestea se numara redeschiderea teraselor, reluarea competitiilor sportive in aer liber, deschiderea plajelor sau posibilitatea deplasarilor intre localitati fara declaratie…

- Guvernul decide prin hotarare noile reguli care vor intra in vigoare de la 1 iunie, ca urmare a relaxarii unora dintre restrictiile impuse in criza coronavirusului. Masurile au fost stabilite de catre Comitetul National pentru Situatii de Urgenta. Ce se schimba de la 1 iunie: *) Se permite organizarea…

- Guvernul decide joi cand se vor deschide terasele, restaurantele și plajele, unde mai purtam masca de protecție, daca temperatura va mai fi verificata in spațiile inchise, dar și pana cand va mai plati statul șomajul tehnic, masurile de sprijinire a sectoarelor economice grav afectate in cele trei luni…

- Guvernul italian anunța in decursul acestei saptamani, structura de relaxare a masurilor treptata, incepand de la data de 4 mai, din izolarea impusa populatiei pentru combatarea epidemiei de coronavirus, a anunțat marti prim-ministrul Giuseppe Conte.

- Ce prevede acest decret: Președintele Romaniei decreteaza: Art. 1.- Se instituie starea de urgența pe intreg teritoriul Romaniei, pe o durata de 30 de zile. Art. 2. - Pentru prevenirea raspandirii COVID-19 și realizarea managementului consecințelor, raportat la evoluția situației epidemiologice,…

- Document/ Decretul semnat de Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, privind instituirea starii de urgența pe teritoriul Romaniei in Politic / on 16/03/2020 at 15:44 / Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat luni, 16 martie, decretul privind instituirea starii de urgența pe teritoriul…

- Decretul privind instaurarea starii de urgenta, pentru urmatoarele 30 de zile, prevede ca toate masurile de prima urgența pentru combaterea coronavirusului se dispun de ministrul afacerilor interne sau de inlocuitorul legal al acestuia, cu acordul prim-ministrului, prin Ordonanța militara. Articolul.…

- Romania suspenda zborurile spre si dinspre Italia, din cauza coronavirusului. Comitetul National pentru Situatii de Urgenta discuta luni inchiderea scolilor. Guvernul a decis, duminica noapte, suspendarea zborurilor spre si dinspre Italia pentru toate aeroporturile din tara. Masura intra in vigoare…