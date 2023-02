DOCUMENT Cancerul face ravagii în România: Suntem sub media europeană la număr de cazuri Comisia Europeana impreuna cu OECD a publicat joi primele profiluri de țara privind cancerul. Raportul privind Romania arata ca intr-un deceniu nu s-a inregistrat niciun progres și, deși țara noastra se situeaza sub media europeana ca numar de cazuri, are o mortalitate mai mare și in creștere, inclusiv la cancerele tratabile. Principalele cauze identificate sunt legate de lipsa prevenției, de programele de screening, aflate in faza incipienta și de rata redusa de depistare precoce. Cel mai ingrijorator este faptul ca Romania inregistreaza rate de mortalitate extrem de ridicate la tineri și persoanele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

