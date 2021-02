Grupul rus Gazprom si partenerii sai occidentali se grabesc sa construiasca gazoductul pentru a furniza gaze naturale rusesti in Germania, pe sub Marea Baltica, si spera sa il termine in acest an. Presedintele Joe Biden crede ca aceasta conduca este ”o afacere proasta” pentru Europa. Multi parlamentari si oficiali americani spun ca gazoductul ar spori influenta politica si economica a Rusiei asupra Europei. Conducta de 11 miliarde de dolari, care ar dubla capacitatea gazoductului existent, ar ocoli Ucraina prin care Rusia a trimis gaze in Europa timp de zeci de ani. Acest lucru ar putea priva…