- Este alerta alimentara in toata tara dupa ce trei bolnavi de la Spitalul de Psihiatrie Murgeni au murit. Bolnavii au mancat cu o zi inainte pangasius gatit intr-o manastire, dar si alte alimente pe baza de peste, icre sau conserve. Direcțiile Sanitare Veterinare trebuie sa verifice unde au ajuns produse…

- ALERTA NAȚIONALA… Vremea Noua va prezinta, in exclusivitate, produsele alimentare pe care pacienții Spitalului de Psihiatrie Murgeni le-au consumat marți, zi cu dezlegare la pește. Vorbim de salata de icre cu crap și ceapa servita la micul dejun, peștele pangasius din care calugarii de la manastirea…

- Alarma s-a dat in jurul orei 18.30, cand reprezentanții Ministerului Sanatații au fost anunțați de situația de criza de la Spitalul de Psihiatrie Murgeni.Pe parcursul zilei, ambulanțele au ajuns in lanț la unitatea medicala.Prima victima a fost un barbat in varsta de 45 de ani, gasit de salvatori in…

- Sefa IML Iasi da detalii de ultima ora de la tragedia din Spitalul Murgeni: Se lucreaza la noi o parte din probele aduse de la un pacient aflat in viataDirectorul Institutului de Medicina Legala din Iasi, Diana Bulgaru, a declarat ca la IML Iasi sunt analizate probele aduse de la unul dintre pacientii…

- La ora 18:30, reprezentanții Ministerului Sanatații au fost anunțați verbal de DSP Vaslui, referitor la o situație grava aparuta la Spitalul de Psihiatrie Murgeni , aflat in subordinea primariei din localitate. In cursul zilei de 21 noiembrie, toți pacienții și o parte din personalul spitalului au…

