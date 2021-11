DOCUMENT. Aproape 1.800 de școli și grădinițe vor funcționa doar online. LISTA publicată de Ministerul Educației De luni, 22 noiembrie 2021, un numar de 16.120 de unitați de invațamant vor fi deschise pentru elevi cu prezența fizica, iar 1.792 de școli și gradinițe vor avea activitate online, arata datele publicate vineri noaptea de Ministerul Educației. In total sunt 17.912 de școli in care se desfașoara proces didactic, au precizat oficialii ministerului. […] The post DOCUMENT. Aproape 1.800 de școli și gradinițe vor funcționa doar online. LISTA publicata de Ministerul Educației appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mult așteptatele teste de saliva dau batai de cap autoritaților, deși nici acum nu au ajuns in școli. Dupa ce Ministerul Sanatații a anunțat, saptamana trecuta, procedura privind administrarea testelor, oficialii din Ministerul Educației inca au nevoie de lamuriri in privința utilizarii acestora. Ministerul…

- Lista cu ratele de vaccinare din fiecare unitate de invatamant a fost actualizata! Ministerul Educației a publicat, sambata, 13 noiembrie, noile date. Peste 12.800 de unitati de invatamant preuniversitar (12.882), reprezentand 71,86%, iși vor desfașura cursurile in format fizic in saptamana 15-19 noiembrie,…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a anuntat, sambata, ca lista Guvernului si programul de guvernare au fost depuse la Parlament. El a precizat ca Programul de guvernare este centrat pe masuri de prima urgenta pentru combaterea crizei pandemice si ca este nevoie de stabilitate. “Programul de guvernare…

- Elevii vor studia obligatoriu educatie financiara si educatie juridica de anul viitor. Legea a trecut de Parlament. Senatul Romaniei a adoptat un proiect de lege care prevede introducerea cursurilor de educatie financiara si de educatie juridica in programa scolara. Legea adoptata, luni, de Senat va…

- Ministerul Educației a centralizat aproape 300.000 din chestionarele distribuite in școli privind intenția de vaccinare a elevilor. Cifrele arata ca parinții refuza masiv sa iși vaccineze copiii. Doar 22.000 de elevi sunt de acord sa se vaccineze, reprezentand doar 7,5%. 15% sunt indeciși, iar 77,5%…

- Ministrul educației, Sorin Cimpanu, a anunțat, miercuri seara, intr-o conferința de presa, ca a semnat o completare la ordinul comun cu ministrul sanatatii prin care s-a reglementat modul in care elevii se pot testa pentru a reveni la scoala, incepand cu a 8-a zi dupa confirmarea unui caz de COVID.…

- Noua lista a statelor cu risc epidemiologic ridicat a intrat in vigoare duminica, iar printre tarile intrate in zona rosie se afla Bahamas si Liechtenstein. In zona galbena au intrat Bulgaria si Franta, dupa scaderea incidentei, dar si Republica Moldova, dupa cresterea numarului de cazuri. Spania, in…

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a declarat, marți, intr-o videoconferința cu premierul, ministrul de Interne și ministrul Educației, ca in noul an școlar li se va interzice elevilor accesul in clase cu maști textile. „Maștile utilizate in invațamantul primar, gimnazial, liceal și la nivelul universitaților…