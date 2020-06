DOCUMENT Analiză a ofertelor de pe piața de gaze / Diferențe foarte mari între furnizori Fiecare furnizor de gaze înțelege liberalizarea pieței de la 1 iulie în felul sau, existând diferențe foarte mari de prețuri la nivelul ofertelor. Dintre cei 35 de furnizori care vând gaze în regim reglementat catre consumatorii casnici, 9 dintre propun un preț mai mic decât prețul din prezent, 5 mențin prețul și 13 propun un preț mai mare, potrivit unui studiu realizat de Asociația Energia Inteligenta privind situația liberalizarii pieței de gaze și ofertele publice ale furnizorilor de gaze.



Principalii doi furnizori, E.ON Energie și Engie, prezinta… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

