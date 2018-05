Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a declarat joi ca prin proiectele de modificare a Codurilor penale parlamentarii PSD si ALDE nu fac altceva decat sa normalizeze o viata in Romania, "o viata care trebuie gestionata de niste reguli clare". "S-au depus…

- Proiectul de modificare a Codului de Procedura Penala – depus miercuri la Parlament si care va fi discutat incepand de joi de comisia speciala – prevede ca in cursul urmaririi penale sau al judecatii pot fi comunicate public informatii doar daca acestea justifica un interes public, iar suspectii nu…

- Protocoalele Serviciului Roman de Informatii cu institutii din sistemul judiciar reprezinta un act de politie politica, sustine deputatul PSD Catalin Radulescu. Acesta mai spune ca va propune ca revizuirea dosarelor penale sa fie reglementata printr-o lege si ca ele sa fie rejudecate. 0 …

- Atunci cand inregistrarea nu este posibila, acest lucru se consemneaza in declarația suspectului sau inculpatului, cu indicarea concreta a motivului pentru care inregistrarea nu a fost posibila>. Aceste dispoziții se aplica in mod similar in cazul audierii persoanei vatamate, parții civile,…