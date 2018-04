Deputații juriști au dat luni raport de admitere pentru un proiect de lege al UDMR, modificat in unele locuri de cei de la PSD, care modifica regimul inchis, semideschis, deschis de detenție și introduce un regim de detenție la domiciliu pentru condamnarile de pana la un an de inchisoare, inclusiv pentru cei condamnați pentru corupție, excepție facand faptele cu violența. O alta prevedere a proiectului este scaderea a cate 20 de zile din pedeapsa pentru fiecare lucrare științifica sau invenție, fața de 20 de zile indiferent de numarul acestora cum prevede legea in prezent.