- Noul Guvern condus de Orban nu are prevazut in programul de guvernare si alegerea primarilor in doua tururi, adica exact masura pe care si-a angajat raspunderea in Parlament si a dus la demiterea echipei de la Palatul Victoria.

- Guvernul și-a asumat astazi, in fața plenurilor reunite, raspunderea pe proiectul privind alegerea primarilor in doua tururi. O masura corecta politic, care vine sa dea reprezentativitate primarului ales. Propunerea inaintata de Guvern a venit in urma solicitarilor USR și a celorlalte partide care au…

- Guvernul Orban a mers miercuri in Parlament pentru a-si angaja raspunderea pe alegerea primarilor in doua tururi. Liberalii au acceptat mai multe amendamente aduse proiectului initial. Marcel Ciolacu a anuntat ca joi va fi depusa si motiunea de cenzura.

- Guvernul Ludovic Orban iși angajeaza raspunderea in Parlament pentru alegerea primarilor in doua tururi de scrutin. Anunțul a fost facut de premierul Ludovic Orban, la Palatul Victoria, in debutul ședinței Executivului. Acesta este practic primul pas spre declanșarea anticipatelor. PSD a anuntat deja…

- Liberalii iau in calcul toate modalitatile de adoptare a legii privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin. Nu exclud angajarea raspunderii sau ordonanta de urgenta, dar considera ca exista sanse ca actul normativ sa fie adoptat de Parlament, a declarat premierul Ludovic Orban. El a mai precizat…

- PNL iși dorește vot in doua tururi la alegerile locale. PSD a facut un tertip procedural jenant in Parlament, a scos de la naftalina comisia de cod electoral, dar vom incerca sa aducem proiectul la dezbatere in plenul Camerei Deputaților. Asta este o varianta, mai avem inca doua: angajarea raspunderii…

- Raluca Turcan a declarat ca, in cazul in care proiectul de lege privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin nu va trece in Parlament, atunci Guvernul va lua alte masuri. Vicepremierul a precizat ca opțiunea unei moțiuni de cenzura exista in orice moment Reacția a venit in contextul in care…

- Fostul premier Dacian Cioloș (PLUS) a declarat vineri, la Digi24, dupa ce s-a intalnit alaturi de liderul USR Dan Barna cu premierul Ludovic Orban, ca USR-PLUS cer ca Guvernul sa-si asume raspunderea in Parlament pentru trecerea la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin.Daca-si asuma…