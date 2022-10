Document al Departamentului de Stat al SUA: Partidul „Mișcarea Alternativa Națională” lansat de Ceban ar fi finanțat de Kremlin Cetațenii ruși Gudilin, Grak și Gonin au lucrat drept consilieri ai fostului președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon in timpul alegerilor prezidențiale din Republica Moldova din 2020. „Deși eforturile sale de a influența alegerile din 2020 și 2021 din Moldova au eșuat, Kremlinul continua sa organizeze eforturi pentru a readuce la putere un guvern pro-rus. Recunoscand pierderea sprijinului popular pentru vechea elita politica pro-rusa a Moldovei, echipa lui Gudilin a oferit sprijin unui grup politic de opoziție, Mișcarea Alternativa Naționala (MAN). Aceste eforturi de influența sunt strans… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

