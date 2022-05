Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat joi, 12 mai, ca este datoria Guvernului sa vina cu masuri concrete pentru a combate cresterea inflatiei, cauzata in principal de razboiul din Ucraina, informeaza Agerpres . „Motivele cresterii inflatiei, din discutiile pe care le-am avut, sunt cresterea pretului la…

- Critici la adresa Chisinaului din partea vicepremierului Ucrainei, Irina Veresciuk. Oficialul ucrainean sustine ca Moldova ajuta prea putin Ucraina in aceste clipe si acuza autoritatile de la Chisinau ca nu vor sa-si strice relatiile cu Kievul si Moscova.

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a anuntat ca ziua de astazi, 4 aprilie, a fost declarata zi de doliu national in memoria victimelor din Ucraina și a condamnat atrocitațile care au avut loc in orasul ucrainean Bucha de langa Kiev. „Am declarat aceasta zi de doliu in memoria oamenilor nevinovați…

- Stranepotata fostului lider de la Kremlin, omul care a condamnat stalinismul, Nikita Hrusciov, a vorbit despre invazia rusa din ucraina pentru New Yorker. Nina Hrusciova acuza politica Moscovei și crede ca politica lui Putin transforma Ucraina intr-o țara anti-rusa. Fii la curent cu cele mai…

- O țara NATO urmatoarea ținta pentru Putin, daca Rusia caștiga razboiul. Dezvaluirile unui oficial ucrainean O țara NATO urmatoarea ținta pentru Putin, daca Rusia caștiga razboiul. Dezvaluirile unui oficial ucrainean Lituania, stat membru NATO, va fi urmatoarea țara pe care Federația Rusa dorește sa…

- Asociația Municipiilor din Romania condamna și respinge in mod categoric agresiunea militara a președintelui Putin asupra Ucrainei. Politica revizionista a lui Putin trebuie oprita acum și nici o concesie nu trebuie sa ii fie facuta, transmite Emil Boc, presedintele AMR.

