Stiri pe aceeasi tema

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri ca Israelul este un "stat terorist", care comite crime de razboi și incalca dreptul internațional in Gaza, relateaza Reuters, citata de The Guardian. De asemenea, liderul turc a repetat ca gruparea militanta palestiniana Hamas nu este o organizație…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a atacat duminica sefii serviciilor de informatii, spunand ca acestia nu l-au avertizat vreodata ca gruparea islamista Hamas planuia un atac de amploare pe 7 octombrie, ceea ce a provocat un scandal politic si o divizare in cadrul cabinetului sau de razboi,…

- Cabinetul de securitate al Israelului declara stare de razboi in urma atacurilor organizatiei extremiste palestiniene Hamas, permitand „pasi militari de anvergura”, a anuntat duminica biroul premierului israelian, Benjamin Netanyahu, potrivit stirileprotv.ro .

- Cabinetul de securitate al Israelului declara stare de razboi in urma atacurilor organizatiei extremiste palestiniene Hamas, permitand pasi militari de anvergura, a anuntat duminica biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu, potrivit Agerpres Cabinetul de securitate al Israelului declara stare…

- Cabinetul de securitate al Israelului declara stare de razboi in urma atacurilor organizatiei extremiste palestiniene Hamas, permitand "pasi militari de anvergura", a anuntat duminica biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu, potrivit DPA.

- Cabinetul de securitate al Israelului a declarat "stare de razboi" in urma atacurilor organizatiei extremiste palestiniene Hamas, permitand "pasi militari de anvergura", a anuntat biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu.

- Consiliul National de Securitate al Israelului i-a avertizat pe israelienii care locuiesc in strainatate sa fie in alerta, fiind posibile atacuri legate de razboiul actual cu Hamas, relateaza Times of Israel si The Guardian, citat de news.ro.Intr-un comunicat, Consiliul avertizeaza ca sarbatorile…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat ca țara sa a intrat „in razboi” in urma atacului-surpriza al Hamas de simbata-dimineața. „Cetațeni ai Israelului, sintem in razboi – nu intr-o operațiune, nu in acțiuni – in razboi”, a spus Netanyahu intr-un mesaj video catre populație. {{707215}}„Am…